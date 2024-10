Montemurlo, che vittoria. E Valbisenzio al vertice

Weekend da incorniciare per le nostre squadre impegnate nel campionato di Divisione Regionale 1. La Montemurlo Basket si impone 70-60 in casa del Cmb Carrara, al termine di una partita durissima, ma giocata splendidamente dai leoni biancorossi. Avvio sornione per i montemurlesi, confusionari in attacco e poco aggressivi in difesa. Carrara chiude avanti 20-13 il primo quarto. Nel secondo quarto i Lions alzano i ritmi difensivi e provano a rientrare, ma permane la costante difficoltà a rimbalzo che lascia ai locali tanti secondi tiri e giri in lunetta. Al riposo lungo Montemurlo è sotto di 5 lunghezze (31-26). Al rientro in campo dagli spogliatoi i biancorossi partono a razzo e finalmente spadroneggiano sotto canestro, alzando anche il muro in fase difensiva e raggiungendo il massimo vantaggio sul 38-55, prima di chiudere il terzo quarto avanti di 10 punti (45-55). Nell’ultimo periodo i Lions sono bravi a contenere i tentativi di rientro dei padroni di casa e a portare a casa un successo che vale il secondo posto nel girone A, con 4 punti in classifica, dietro le due capolista Cestistica Audace Pescia e Basket Calcinaia. Terza vittoria consecutiva, primato e imbattibilità mantenuta nel girone B, invece per i ragazzi del Cmb Valbisenzio, allenati dal duo Bertini-Gorgeri, che superano con un netto 82-59 il fanalino di coda Maginot Siena e restano in testa al gruppo a quota 6 punti, insieme con la Virtus Certaldo.

L.M.