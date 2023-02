Monologhi al femminile per dire "no" alla violenza

Dopo oltre 15 anni di repliche, venerdì 3 marzo alle 21 al teatro D’Annunzio del Convitto nazionale Cicognini va in scena lo spettacolo "In assenza. Atti unici per donne singole", scritto e diretto da Andrea Bruni, con Alessia De Rosa, Alice Capozza, Elisa Missaggia, Sandra Balsimelli, musiche di Alessandro Luchi. Lo spettacolo si sviluppa in quattro monologhi al femminile. Quattro donne che si raccontano tra ricordi, emozioni, dolori e risate. Storie di donne così uguali e così diverse, nelle quali riconoscersi.

L’iniziativa è del Soroptimist club di Prato presieduto da Elena Lenzi e ha il patrocinio dell’assessorato alle pari opportunità del comune di Prato. I biglietti (15 euro) sono disponibili presso l‘Agenzia viaggi Malaparte, viale Montegrappa 24, telefono 0574-433100 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il ricavato della serata servirà a finanziare corsi di formazione-educazione organizzati dal Soroptimist per contrastare la violenza e la discriminazione di genere, per costruire una corretta cultura di parità, nel rispetto. In collaborazione con il convitto Cicognini, i corsi sono rivolti alle classi V della scuola primaria e alla classe I della scuola secondaria di primo grado nel segno di "educhiamoci alla gentilezza". L’iniziativa rientra nell’ambito di un protocollo nazionale del Soroptimist con il Ministero della pubblica istruzione per favorire e diffondere tra i banchi di scuola un percorso educativo ispirato ad ascolto, dialogo, rispetto e gentilezza, per la formazione degli adulti di domani.

m.c.