Monica Bucciantini protagonista di "Prima della Prima" a Palazzo Datini per Prato Estate

Nuovo progetto teatrale per l’attrice pratese Monica Bucciantini (nella foto). Domani alle 21.30 nella cornice di Palazzo Datini andrà in scena lo spettacolo "Prima della Prima" a cura di The BrAdS Company da lei scritto e interpretato. Una prova d’attrice che riflette, attraverso un testo originale di Lidice, su vari temi dell’esistenza e pone visioni della vita, che spingono la protagonista a una presa di coscienza che determina un finale di rinuncia di fronte a una realtà in cui l’ipocrisia la fa da padrona. Un monologo che si dispone tra i ripassi di Medea e le riflessioni personali che in alcuni punti sembrano incrociarsi. Lo spettacolo è a ingresso libero fino ad esaurimento posti e fa parte del cartellone della Prato Estate. E a proposito di Prato Estate da ricordare anche l’appuntamento di domani con "Se qualcuno ama un fiore", la rassegna pensata per i più piccoli con la direzione artistica di Guido Nardin. Dalle 20 alle Cascine di Tavola sarà la volta di Thomas Goodman in "Bollestrabellle": un viaggio alla scoperta del "merabolloso" mondo delle bolle di sapone.