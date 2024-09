Mondiali di pattinaggio. Mattia, che bella vittoria

Oltre centodieci atleti provenienti da Paesi di tutto il mondo si stanno sfidando a Maliseti, nel campionato mondiale di pattinaggio della specialità "obbligatori" organizzato dalla Primavera Prato in collaborazione con il Dlf Pistoia. Ma in attesa di tirare le somme, in quanto la manifestazione si chiuderà domani, il club pratese può festeggiare anche sul piano agonistico: proprio un tesserato della Primavera si è aggiudicato il primo posto nella categoria "cadetti".

Si tratta di Mattia Danesi, che ha confermato le ottime performance in campo internazionale esibite anche nelle scorse stagioni mettendosi alle spalle i due rivali argentini, riuscendo così a salire sul gradino più alto del podio.

Buono anche il sesto posto di Angela Costantino. "Siamo soddisfatti del rendimento dei nostri tesserati – ha ribadito la presidente del club, Marina Magelli – e siamo soddisfatti anche di come si sta svolgendo la manifestazione. Anche la cerimonia d’apertura di ieri (giovedì, ndr) è stata particolarmente apprezzata dal pubblico sugli spalti". C’è stata gloria anche per Nicola Cervellera, alfiere del DLF Pistoia, che ha vinto fra i "jeunesse".

La rappresentativa agonistica più numerosa è quella statunitense, che schiera 22 atleti fra pattinatori e pattinatrici, seguita dall’Italia (19) e dall’Argentina (14). Ma al PalaKobilica si stanno sfidando o hanno già gareggiato anche sportivi che rappresentano l’Austria, il Brasile, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Colombia, il Cile, la Germania, il Portogallo, la Svizzera, la Spagna, l’Uruguay, l’Australia, l’India e il Regno Unito, ad esempio.

Il medagliere pratese potrebbe aumentare ulteriormente: in gara c’è anche la ventiquattrenne Desirèe Cocchi, fra le "senior", che si laureò campionessa mondiale a livello giovanile nel 2018.

La giornata odierna sarà ad ogni modo quella conclusiva e sarà dedicata alla categoria "junior" alle 8:30 inizierà la gara delle ragazze, alle 12:40 quella dei ragazzi.

E dopo le ultime premiazioni, la fine dell’edizione 2024 del Mondiale è fissata indicativamente per le 14:30. Fra non molto sarà dunque tempo di stilare un bilancio, supportato da quella che può diventare una certezza con il passare del tempo: Prato potrebbe ospitare nuovamente i Mondiali. Non subito, perché c’è comunque la regola non scritta dell’alternanza fra i Paesi (trattandosi di una Coppa del mondo). Ma nel giro di qualche anno, potrebbe essere possibile.

"Posso dire che per adesso i vertici federali sono soddisfatti e si sono espressi favorevolmente all’ipotesi di ripetere l’evento a Prato, più avanti – ha concluso Maurizio Cocchi – siamo ad ogni modo soddisfatti di come sta andando la manifestazione, chiudendo così un percorso iniziato poco più di un anno fa con l’assegnazione dell’organizzazione della competizione. Staremo a vedere".

Giovanni Fiorentino