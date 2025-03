Molesta due donne in centro, poi aggredisce i gestori di un locale. Arrestato grazie ai volontari

Prato, 29 marzo 2025 – Ha molestato alcune donne che passavano da piazza Duomo, poi – non contento – ha provato a prendere da bere in un locale etnico della zona ma quando i gestori l’hanno mandato via ha ingaggiato una colluttazione con loro. E’ stata una serata movimentata quella di giovedì sera in dentro storico che si è risolta grazie all’intervento dei volontari dell’associazione “Oltre” che presidia il centro grazie a una convenzione con l’amministrazione comunale.

Secondo quanto appreso, l’uomo, un quarantenne italiano noto alle forze dell’ordine, con diversi precedenti, avrebbe molestato, allungando le mani, alcune donne che stavano passeggiando in piazza Duomo poco dopo le 23.

L’atteggiamento dell’uomo era insistente: il quarantenne appariva su di giri tanto che il ragazzo di una delle donne molestate si è recato nella sede dell’associazione “Oltre”, che si trova in piazza San Domenico, per chiedere aiuto. I volontari hanno allertato la polizia municipale e si sono recati in piazza del Duomo. Volontari e polizia municipale sono arrivati quasi contemporaneamente. Nel frattempo erano stati avvertiti anche i carabinieri che in poco tempo sono giunti sul posto. Il quarantenne però si era spostato ed era andato in un locale etnico per comprare da bere. I gestori, vedendolo alterato, si sono rifiutati di vendergli ulteriori alcolici ma la reazione dell’uomo è stata violenta: ha aggredito i due gestori ingaggiando con loro una colluttazione. Per fortuna, i volontari sono intervenuti per riportarlo alla calma fino all’arrivo di vigili e i carabinieri che lo hanno arrestato. In tasca aveva due coltelli e un piccola quantità di sostanza stupefacente. L’uomo è finito di fronte al giudice per la direttissima. L’intervento dei volontari è stato provvidenziale in quanto sono riusciti a tenere sotto controllo l’uomo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Il servizio di vigilanza, in collaborazione con le associazioni Oltre e Amici della polizia, è stato stipulato un paio di mesi fa con l’amministrazione in modo da prevenire situazioni di degrado e pericolo.

L.N.