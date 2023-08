Molesta donna e poi si spoglia

Ha prima molestato una giovane donna, poi si è tirato giù i pantaloni nei giardini di via Amendola. Si tratta di un pachistano di 24 anni che è stato rintracciato e denunciato dalla polizia. L’episodio è avvenuto venerdì, intorno alle 12,30. La donna ha chiamato la centrale operativa della Questura per denunciare l’episodio. Gli agenti della Volante hanno rintracciato l’uomo che è stato poi identificato per un pachistano di 24 anni, irregolare in Italia e senza fissa dimora, con precedenti di polizia. La donna, italiana di 30 anni, ha spiegato agli agenti di aver incrociato l’uomo per strada. Senza alcun motivo apparente ha iniziato a fissarla insistentemente, poi, improvvisamente, si è tirato giù i pantaloni e le ha mostrato i genitali. A quel punto la donna,

impaurita, si è diretta velocemente in piazza Mercatale in modo da recarsi in un posto il più frequentato possibile. Da lì ha richiesto l’intervento degli

operatori della Volante. L’uomo è stato così raggiunto dai poliziotti che lo hanno preso in consegna e lo hanno portato in Questura. Non ha giustificato in nessun modo il gesto appena compiuto. Alla fine dell’intervento è stato denunciato per il reato di atti osceni in luogo pubblico.