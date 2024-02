Modello pratese nel video di Clara (Mare fuori)

La città non è conosciuta soltanto per il più grande distretto tessile d’Europa: Prato da 24 anni ad oggi è diventata il tempio di chi tra i giovani e i giovanissimi aspiri ad un lavoro nel campo della moda, della televisione e dello spettacolo. L’opportunità è offerta dall’agenzia Alex Model del patron Alex Bitetti, che ha creduto in questo suo progetto coltivato fin da quando era adolescente. "Ogni anno arrivano alla mia agenzia in via Viareggio oltre 400 tra ragazzi e ragazze provenienti da tutte le regioni d’Italia. Sono a caccia di un’occasione - racconta Bitetti, 40 anni dei quali 24 trascorsi nel mondo di polvere di stelle e della moda - Molti di loro non sapevano neppure dell’esistenza di Prato. Così la nostra città viene scoperta anche per altre eccellenze, oltre al tessile".

Uno di questi è Alessio Arici, 21 anni originario di un piccolo paese della provincia di Bergamo, che dall’anonimato sta diventando un volto conosciuto perché a fianco di Clara Soccini nel video della canzone "Diamanti grezzi", brano tra i primi in classifica dopo Sanremo. Un debutto in grande per Arici che è tra i ragazzi e le ragazze del video di Clara, cantante e attrice, nota anche per il personaggio di Giulia nella serie "Mare fuori". "Non è la prima collaborazione nel settore musicale - aggiunge Bitetti - nell’estate scorsa 8 modelli della mia agenzia sono stati scelti per il video del tormentone dell’estate 2023 ’Mare caos’ di Paola e Chiara". Il video musicale del brano, diretto da Paolo Santambrogio e girato alle spiagge bianche di Rosignano Marittimo, è stato reso disponibile sul canale YouTube del duo in concomitanza con l’uscita del singolo.

Non solo musica. Alex Model continua a brillare anche sul piccolo schermo grazie a 4 modelli che hanno partecipato nella sezione "Belli" del programma di Canale 5 "Ciao Darwin" insieme ad una trentina di altri ragazzi impiegati come comparse. Si tratta di Gabriele Fusha di Brescia, Stefano Cericola di Grosseto, Tommaso Pozzi di Forte dei Marmi e Andrea Baronio di Desenzano.

Sa.Be.