Mister Mariotti esalta la squadra: "Via presto dalle sabbie mobili"

"E’ stata una grande prestazione quella dei miei giocatori". E’ vero, l’appuntamento con la vittoria è rimandato per il Prato, ma mister Marco Mariotti è davvero soddisfatto di come i suoi hanno interpretato il derby con la Pistoiese. "Avevo detto ai ragazzi di giocare con il sorriso. Penso che dal 15’ in poi solo una squadra ha provato a vincerla ed è stata la mia - sottolinea il tecnico biancazzurro - Con questo spirito ci toglieremo dalle sabbie mobili". I lanieri hanno ben impressionato anche per la tenuta fisica. "Devo ringraziare il mio predecessore, ossia Maurizio Ridolfi, perché ho trovato una squadra davvero allenata. Forse il mio arrivo ha dato una scossa. Quel che è certo è che sono molto contento: il Prato ha avuto un’identità, provando a vincere e accettando al contempo il rischio di perdere". Come si dice in questi casi, è mancato solo il gol. "Abbiamo creato diverse occasioni, ma in questo momento vediamo la porta davvero piccola. Speriamo mercoledì di fare una brutta partita, ma di segnare una o più reti - il commento di Mariotti - Ci sono molte notizie positive dopo questo pareggio. Forse l’unico aspetto negativo è stato l’atteggiamento nei primi 20 minuti: siamo stati troppo timorosi". Contro la Pistoiese ha fatto il suo debutto in biancazzurro Diego Galliani. "L’ho conosciuto all’Albenga. E’ un ragazzo straordinario, che davanti a sé ha una carriera importante. Può ricoprire più ruoli e in questo modo ci offre diverse soluzioni".

F.B.