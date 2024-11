Misericordia, vestizioni a Coiano

Tradizionale vestizione per la sezione di Coiano della Misericordia presieduta da Piero Puggelli.

Due "consorelle" e sette "confratelli" (Gianluca Dardi, Renato De Filippo, Antonello Fantaccini, Maurizio Roberto Fini, Sandra Dell, Maria Luisa Geroli, Gino Genca, Matteo Pacini, Gregorio Valea) sono entrati a far parte della sezione ricevendo la veste tipica dell’associazione; la cappa (il vestito nero), il sarrocchino (lo scapolare di cuoio), la corona del rosario e un Vangelo.

La cerimonia si è tenuta durante la messa festiva celebrata dal parroco e correttore

don Carlo Bergamaschi nella chiesa di san Bartolomeo a Coiano. Erano presenti alla cerimonia per la Misericordia il proposto Gianluca Mannelli, il governatore Laila Minelli, il provveditore Carlo Scardazzi e la deputata del Magistrato Antonella Meli. La celebrazione è iniziata con la processione guidata dal crocifisso della sezione di via di Coiano fino alla chiesa parrocchiale.

La Misericordia di Coiano, che due anni fa ha festeggiato 112 anni dalla sua fondazione, conta ben 1.244 iscritti, di cui 65 sono in servizio attivo a favore della popolazione. Vi operano anche i donatori

di sangue del Gruppo Fratres, il gruppo trekking

"Lo Scarpone" e il gruppo fotografico "Imago"

ed è diventata un punto rilevante per iniziative culturali e ricreative per il quartiere e non solo.