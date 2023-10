Misericordia, tutti gli orari delle messe

L’Arciconfraternita della Misericordia di Prato ha organizzato il calendario delle celebrazioni all’oratorio di San Michele e all’oratorio del cimitero.

In via Convenevole, all’interno dell’oratorio di San Michele, è prevista per mercoledì primo novembre alle 14,30 la liturgia dei vespri, al termine della quale la brigata dei fratelli e delle sorelle raggiungerà il cimitero. Sempre nell’oratorio di san Michele giovedì 2 novembre alle 19 si celebra la messa in suffragio di capiguardia, fratelli e sorelle della Misericordia deceduti nell’anno in corso.

All’oratorio del cimitero della Misericordia, oltre alle consuete messe del primo novembre alle 8,30, alle 10 e alla celebrazione delle 15,30 che sarà officiata dal vescovo di Prato, monsignor Giovanni Nerbini, la commemorazione dei defunti, quella di giovedì 2 novembre, è prevista alle messe delle 8,30 e delle 10; mentre sabato 11 novembre, alle 10, la celebrazione eucaristica sarà celebrata all’altare della cripta per le vittime di tutte le guerre.

Nei locali della sede operativa della Misericordia, che si trova in via Galcianese, il primo novembre verrà distribuito il pane benedetto dalle 9 alle 12,30.