Misericordia e Dolce: "Area abbandonata solo soldi sprecati"

"Nessuno chiede il conto di quanto è costato l’ abbattimento dell’ex ospedale, compreso lo smaltimento dell’amianto? Quanti milioni milioni furono versati dall’ex sindaco Biffoni alla Regione per l’acquisizione dell’ area dell’ ex Misericordia e Dolce? È bene ricordare che l’area fu ceduta dal Comune gratuitamente", Aldo Milone (Forza Italia) torna sulla questione del Misericordia e Dolce, bloccato da tempo. "Sono trascorsi un po’ di anni da quando Biffoni annunciò che nella primavera, di non si sa quale anno, sarebbe stato inaugurato il parco urbano alle porte della città. La presentazione avvenne con i famosi rendering dell’ ex assessore all’ urbanistica Barberis. E adesso la sindaca Bugetti ha un’idea di cosa fare di quell’area? Non ho sentito finora nessuna proposta o destinazione di quell’area che è diventata un bosco incolto e pieno di sterpaglie. Sicuramente non un bel biglietto da visita per chi viene a Prato".