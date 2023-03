Il ministro Calderone promette più ispettori del lavoro nel distretto

Prato, 28 marzo 2023 – Il ministro del lavoro Calderone ha visitato a Prato. Al centro dell'incontro in prefettura il problema dell'illegalità nel distretto parallelo, clandestini lavoro nero.

«Ho preso visione della situazione e apprezzo il grande lavoro fatto per contrastare l'illegalità. Obiettivo del governo è intervenire sullo sfruttamento e Prato è una delle città da tenere in considerazione in quanto qui esiste uno dei maggiori distretti produttivi italiani – ha detto Calderone – L'impegno è assumere 1300 ispettori del lavoro: sono in corso le selezioni, una parte sarà destinata a Prato. L'impegno è convocare a Roma un tavolo sulla situazione pratese».

Dal canto suo il sindaco Biffoni ha ribadito la necessità di avere più uomini per i controlli e chiesto leggi più stringenti per agire in modo più incisivo sul meccanismo delle aziende apri e chiudi, meccanismo che rischia di rendere vani gli sforzi sui controlli.