Minimoda compie 55 anni

Era il 1969 quando la serranda si alzava per la prima volta. I coniugi Bruno e Patrizia iniziarono quasi per prova: lui faceva un altro lavoro, lei seguiva i figli. L’idea era quella di aprire un negozio di calzature per bambini. Il fondo, uno spazio in via Ricasoli. Da allora non si sono più fermati e, a loro, si è aggiunta la figlia, Erika Bardazzi. Oggi l’attività festeggia il traguardo dei 55 anni d’età con sconti speciali. "Mio padre – racconta Erika – riuscì a convincere la mamma, che non avrebbe mai pensato ad un progetto così lungo. Erano avanguardisti: frequentavano fiere internazionali, spesso recandosi in Francia, e tornavano con calzature che colpivano i genitori perché erano diverse dai modelli classici". Trent’anni fa, il negozio si trasferisce in una chiesa sconsacrata del Settecento, in via Santa Trinita 41. "Cominciammo a virare anche sull’abbigliamento, che poi sarebbe diventato il core business dell’attività".