Minicar distrutta nello scontro. Due ragazzi salvi per miracolo

Un violentissimo scontro fra una minicar, su cui viaggiavano due ventenni, e una volante della polizia che stava inseguendo una macchina fuggita all’alt imposto dagli agenti. Poteva finire molto peggio l’incidente avvenuto nella notte fra il 24 e il 25 dicembre in via Roma, all’angolo con via Roncioni. Quattro i feriti, i due ventenni che erano a bordo della minicar, e due agenti che erano sull’auto di servizio. Il più grave è risultato uno dei due ventenni, che è stato ricoverato a Careggi. Il giovane non sarebbe comunque in pericolo di vita. E’ andata bene se si pensa a come erano ridotti i mezzi dopo lo scontro: paurose le immagini della minicar (qui nella foto) che si è completamente disintegrata come se fosse di cartapesta. Gli occupanti sono vivi per miracolo.

Secondo quanto riferito dalla polizia, nella notte del 24 dicembre, la volante della Questura stava inseguendo un’auto, una Golf, in quanto gli occupanti avevano cercato di sottrarsi al controllo di polizia. Mentre la polizia inseguiva i fuggitivi si è scontrata con la minicar con a bordo i giovani italiani, 18 e 20 anni, estranei ai fatti. La Golf dei fuggitivi avrebbe imboccato contromano via Roma e la volante nel tentativo di bloccarla si è andata a schiantare contro la minicar che si trovava in mezzo all’incrocio all’altezza di via Roncioni. L’auto dei fuggitivi è riuscita a scansare la minicar all’ultimo tuffo non lasciando possibilità alla polizia di fare altrettanto. I due ragazzi sono stati ricoverati mentre gli agenti hanno riportato varie lesioni. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente. La macchina in fuga è stata rintracciata dopo poche ore, sempre dalla polizia, abbandonata poco distante dal luogo dell’incidente. E’ stata sequestrata e sottoposta ad accertamenti da parte della polizia scientifica.