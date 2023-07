"Miniature", concerto live e ballo L’intesa fra Gradi e Caliandro

Stasera e domani alle 21.30 è in programma un doppio appuntamento con Miniature , il live concertdanza site specific e itinerante negli ambienti di Palazzo Datini, a cura di The Loom – Movement Factory, inserito nella rassegna dell’assessorato alla Cultura del Comune, Prato Estate 2023.

A un anno dall’uscita di “Miniature”, il terzo album della cantautrice pratese Valeria Caliandro, si rinnova la collaborazione con la danzatrice Virginia Gradi.

Miniature sono le canzoni rispetto alla musica, pochi minuti intensi e ornamentali, come i caratteri utilizzati negli antichi manoscritti. E’ un disco che mette in dialogo la musica classica contemporanea con il dark pop.

Dopo gli anni di pandemia anche il lavoro artistico ha risentito dello stop forzato, portando gli artisti a riflettere sul loro ruolo nella società, su come poter tornare a comunicare con il pubblico: più che mai si è sentito il bisogno di un dialogo chiaro e diretto volto ad indagare le emozioni.

La performance ha così il potere di emozionare chi la agisce e chi contemporaneamente la fruisce, in una comunicazione intima tra artista e pubblico in un luogo, Palazzo Datini, che ha attraversato i secoli e che è stato abitato da una donna che voleva guardare oltre e che non ha smesso mai di credere nell’amore e nel sogno.

Il live concert si presenta così anche come un omaggio a Margherita Bandini Datini, che conosciamo oggi grazie alla potente semplicità delle sue parole.

Evento a ingresso libero con prenotazione obbligatoria su: [email protected]

Per informazioni: 0574 183 5152 | 5021 Fb: Prato Festival