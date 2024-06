Prato, festa in centro per il passaggio della Mille Miglia

Prato, 14 giugno 2024 - Doveva essere una festa e una festa è stata. Forse con qualche presenza in meno rispetto al 2021, ma comunque con un'ottima risposta di pubblico. Il passaggio della Mille Miglia da Prato - il secondo dopo quelli di tre anni fa - ha riscosso un ottimo successo in centro storico, dove si sono visti cittadini di tutte le età per assistere al transito di oltre 700 vetture. A farla da padroni di colori delle automobili, Il rombo dei motori e i sorrisi dei piloti provenienti da tutta Europa. Fra questi anche l’ex Formula Uno, Giancarlo Fisichella. Nella provincia pratese, le vetture sono entrate a Carmignano, all'altezza de Il Pinone. Mezz'ora dopo ecco l'approdo in viale della Repubblica, zona Pecci, dopo aver attraversato Poggio a Caiano, via Roma, asse delle industrie e via Berlinguer.

Alle 17:15, ecco l'arrivo in centro dei primi mezzi, ossia le 120 Ferrari moderne del “Ferrari Tribute”, seguite dalle auto full electric della Mille Miglia Green. A partire dalle 18.15 è stata invece la volta del passaggio delle 420 auto storiche sempre all'altezza del museo per l'arte contemporanea (verso le 18.30 si sono affacciate al Castello dell'Imperatore). Hanno chiuso la manifestazione, attorno alle 21, le 11 hypercar modello unico.

Per quanto concerne il tracciato, da viale della Repubblica la carovana ha svoltato verso la corsia preferenziale di via Ferrucci. Da qui c'è stato l'approdo in piazza San Marco e viale Piave per il controllo orario nei pressi del Castello dell'Imperatore. Da questo punto in poi sono cominciate le novità dell'edizione 2024: per prima cosa c'è stato un controllo a timbro in piazza del Comune, poi le auto sono passate per la prima volta da piazza del Duomo. A seguire via Muzzi, piazza San Domenico, Porta Pistoiese con l'accoglienza della comunità cinese, via Bologna e l'ingresso nel viale del Fabbricone Storico. Quest'ultimo è stato l'unico tratto privato del passaggio della Mille Miglia. La parte finale della tappa pratese ha visto le auto circolare lungo Ponte Datini, viale Borgovalsugana, via Firenze e dirigersi al confine provinciale con Calenzano.