Mille miglia di emozioni. La mostra in Provincia

Il rombo dei motori e l’emozione in uno scatto. Oggi alle 17.30 a Palazzo Banci Buonamici in sala Biagi sarà inaugurata la mostra "Mille Miglia Mille Emozioni", organizzata dal Fotoclub San Martino. L’esposizione, che si concluderà lunedì 9 settembre, vedrà esposte le foto scattate dai membri del fotoclub durante la Mille Miglia passata anche da Prato lo scorso giugno. "La mostra - spiegano dal fotoclub - nasce dal desiderio degli autori di immortalare queste magnifiche macchine d’epoca, tutte con una storia da raccontare e catturarne l’immagine con un click nella speranza di riuscire a far percepire a chi guarda la magnifica musica dei motori. Oltre alla bellezza delle vetture, abbiamo colto la particolarità dei piloti e navigatori con l’abbigliamento dell’epoca e speriamo di far rivivere quei momenti e di far sentire ai visitatori lo strepitio dei motori. Per noi l’immagine crea emozioni e le emozioni il ricordo". Le foto esposte raccontano le vibrazioni dell’adrenalina, della stanchezza e della felicità del pilota, oltre che la bellezza delle auto. "Non potendo mettere in mostra tutte le immagini realizzate lo scorso giugno – concludono gli organizzatori – in mostra si potrà vedere anche un bellissimo filmato realizzato attraverso altri scatti, così il progetto potrà essere ammirato nella sua completezza".

Gli autori delle foto sono Andrea Gianassi, Andrea Guidi, Andrea Pecchioli, Cristina Monticelli, Ezio Busto, Gabriele Collini, Lisa Vaiani, Maria Morreale e Susi Menchicchi. L’ingresso alla mostra è liberi, l’orario di apertura nei giorni feriali è dalle 16 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

M. B.