Milena Vukotic. Al Politeama per Pirandello

Centosette anni e non sentirli, quelli della commedia Così è (se vi pare): ancora oggi Luigi Pirandello parla e appartiene a tutti. È contemporaneo come lo è l’allestimento di questo spettacolo su un grande classico messo in scena da Geppy Gleijeses che si è affidato a uno dei più importanti videoartist del mondo per creare, in un contenitore vuoto, degli ologrammi tridimensionali, a rappresentare i più ‘piccoli’ personaggi della commedia. Se poi si aggiunge un cast di prim’ordine, come l’intramontabile Milena Vukotic, David di Donatello alla carriera, capace di destreggiarsi fra decine di ruoli in tv e al cinema, a fianco di altri due eccezionali talenti come Gianluca Ferrato e Pino Micol, lo spettacolo in scena al Politeama sabato alle 21 e domenica alle 16 promette di essere una vera sorpresa. La storia ruota intorno a un mistero da risolvere, condito con un filo di suspense e una dose di amaro umorismo, con tutti gli ingredienti del pensiero pirandelliano: i limiti della ricerca di una verità incontrovertibile, i ruoli (maschere) imposti dalla società, la dialettica ragione-follia. In Così è (se vi pare) il drammaturgo siciliano, premio Nobel nel 1934, racconta il vano tentativo di far luce in una città di provincia sull’identità della moglie del nuovo segretario di prefettura: si tratta della figlia della signora Frola (Milena Vukotic), come questa sostiene con assoluta certezza, oppure di quella donna è morta tra le macerie di un terremoto e la moglie del segretario (il signor Ponza con il volto di Gianluca Ferrato) è un’altra persona? A incarnare lo stesso Pirandello Pino Micol, nel ruolo di Lamberto Laudisi, una sorta di alter ego dell’autore.

Sul palco ci saranno anche Maria Rosaria Carli, Luchino Giordana, Stefania Barca, Armando De Ceccon, Antonio Sarasso, Giorgia Conteduca, Vicky Catalano, Walter Cerrotta, Giulia Paoletti. Michelangelo Bastiani è il videoartist che firma lo spettacolare allestimento. Con un uso sapiente di luci e ombre, la regia di Gleijeses evoca un senso di inquietudine e di mistero in linea con lo spirito del testo, crea un ambiente rarefatto in cui i personaggi si muovono come figure evanescenti, pronte a dissolversi nel nulla, in un gioco di specchi e riflessi effimero e illusorio, proprio come la verità che i protagonisti cercano inutilmente di svelare.