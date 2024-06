Milano Unica, luglio con il botto: "È la fiera per il tessile di qualità"

La stagione delle fiere entra nel vivo con Première Vision a Parigi dal 2 al 4 luglio e con la 39esima edizione di Milano Unica dal 9 all’11 luglio, in cui faranno la parte del leone le collezioni autunno-inverno 2025-26. Sboccia con forza la kermesse milanese che conta 118 espositori pratesi contro i 95 della corrispondente edizione del 2023 e i 101 di gennaio 2024. In netta flessione le presenze a Parigi: 18 contro, rispettivamente, 55 e 20. Un quadro che evidenzia l’apprezzamento per Milano Unica, le sue strategie e la sua organizzazione, ma che costituisce anche un manifesto programmatico del tessile pratese, sempre più orientato verso il profilo elevato che caratterizza la fiera milanese. "MU è riconosciuta come più congeniale alla connotazione che si è dato il tessile pratese – dice Maurizio Sarti, coordinatore del gruppo Produttori di tessuti della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord e componente il Comitato di presidenza di Milano Unica – . MU intende diventare il punto di riferimento del tessile di qualità. Da qui la selezione accurata degli espositori, quasi esclusivamente italiani ed europei. Le imprese hanno bisogno di giocare le loro carte al meglio: il mercato è statico". Il mercato della moda è penalizzato dalla situazione politico-economica e dall’inflazione. "Il freno è dato dagli stock eccessivi accumulati dai brand. Rimane forte l’impegno delle nostre imprese verso le certificazioni e la tracciabilità. Siamo all’inizio di un modo nuovo e più sostenibile di produrre moda: per farlo affermare e crescere occorre che non si lasci spazio al greenwashing, a operazioni di facciata". Per Giovanni Gramigni presidente di Pratotrade "il successo di MU è un po’ anche il successo di Prato, che nella fiera nazionale crede fortemente da sempre. Esporre a MU è già di per sé un attestato di qualità. Come consorzio partecipiamo anche alle fasi progettuali: il collega Sandro Ciardi ed io facciamo parte del tavolo tecnico della società di gestione e assieme ai colleghi delle altre aree siamo convinti che MU debba coniugare sempre più la propria immagine con quella della città che la ospita. Da qui l’idea di fare eventi che consentano ai visitatori di conoscere e vivere Milano".

Ecco gli espositori: Agm, Airontex, Ala Campolmi, Alberto Bardazzi, Alfa-FI manifattura tessile, Alibi, Arche’, Arpatex, Balli, Baroncelli Giulia, Bartolini 1938, Bellandi, Bertini, Beste, Bianco tessuti, Bisentino, Blacknoir, Bonacchi velluti, Cafissi, Cangioli 1859, Ciatti e Baroncelli, Comistra, Compagnia della lana, Dbs tessuti, Delfi, Dinamo contemporary fabrics, Duebi, Duesse, Ego, Ellea, Euromaglia, Evolutiontex, Fabrica tessuti, Faisa lanificio, Faliero Sarti, Fdb jersey, Flame, Fralpi, Free time, Furpile idea, Giardi tessile, Giolica, Gruppo Sir, I.l.c.a.t., In.tes.pra., Inseta, Inwool jersey, Kaleidos moda, Keno’, La Torre, Lady V, Lamintess, Nuovo Ri-vera, Landini, lanifici Becagli, Breschi, Caverni, Cipriani, Comatex, Corti Marcello, Fortex, Fratelli Bacci, Giannetti Piero, Guasti, Luigi Zanieri, Mannelli, Nello Gori, Nova Fides, Paultex, Roma, T Line, Leathertex, Leomaster, Lineaesse, Lorenzo tessuti, Luigi Ricceri, Lyria, M.T.T., manifatture Tessile Pierozzi, Big, Del Prato, di Carmignano, Emmetex, Pacini Nello, Paola, Manteco, Mapel, Marini industrie, Mario Bellucci, Mario Cambi , Menchi tessuti, Microtex cotton club, Milior, Miss accessori, Morganti Brunetto, My lab, Nalya, Notetessili, Paoletti tessuti, Picchi, Polistyle, Pontetorto, Pratofinish, Rct ricami, Sintopel, Smi tessuti, Stampatextyl, Stamperia toscana, Supermoda, Target, Tessil opera, Tessilclub, Tessile fiorentina, Tessilgodi, Texapel, Tex-luis, Texmoda, Uniservice textile.