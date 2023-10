Migliorare le lingue . Arrivano i corsi serali pensati per chi lavora

A Montemurlo sono aperte le iscrizioni per i corsi di lingue straniere, inglese, francese, tedesco e spagnolo, promossi dal Comune con la collaborazione dello Studio Blitz di Pistoia. I corsi si svolgeranno da novembre a maggio con una lezione settimanale della durata di due ore in orario serale (ore 19–21 e 21–23) da concordare con gli iscritti. Al termine dei corsi sarà rilasciato un attestato di frequenza se l’allievo avrà frequentato almeno il 70% del monte ore previsto. Quest’anno c’è anche la possibilità di attivare corsi online se richiesto. I corsi d’inglese, francese, tedesco e spagnolo sono articolati su cinque livelli di apprendimento, dall’elementare all’avanzato, con insegnanti madrelingua qualificati. È previsto un test d’ingresso per stabilire il livello iniziale. Le iscrizioni si possono fare in presenza alla biblioteca ’Della Fonte’ (piazza Don Milani, 1) sabato 14 ottobre dalle 10 alle 12.30, mercoledì 18 ottobre dalle 17 alle 19 e sabato 21 ottobre dalle 10 alle 12,30; oppure online scrivendo a corsilingue20@gmail.com. Per maggiori informazioni 351 3964387.