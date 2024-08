"Mi aiutino con il dossier al viceministro"

"Questo è il primo governo che ha preso a cuore la questione delle nostre carceri, su impulso di Forza Italia, cercando di migliorare le condizioni dei detenuti e quelle di lavoro". E’ la replica di Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, alla commissione carcere della Camera penale di Prato che aveva attaccato la deputata dopo la visita alla Dogaia. Mazzetti aveva parlato di un "carcere tenuto bene". Frase che non è andata giù alla Camera penale che ha risposto elencando le gravi carenze del carcere. "Se la Camera penale ha intenzione di aiutarmi – aggiunge Mazzetti –, sto preparando una relazione per il viceministro che può essere integrata con i suggerimenti e le proposte di tutti, fermo restando che respingo le narrazioni allarmistiche sulla Dogaia e ribadisco che, con le risorse umane ed economiche a disposizione, i dipendenti fanno un grande lavoro". Sulla questione è intervenuto anche Marco Furfaro, deputato toscano del Pd. "Tre suicidi in sette mesi. Blatte, celle senza docce e temperature roventi. Personale sotto organico e mancanza di ruoli apicali. Una situazione terrificante che fa vergognare Prato in tutta Italia. Basterebbe questo per dire che il carcere della Dogaia è in una situazione emergenziale, come confermato da tutti gli addetti ai lavori. Invece, Mazzetti parla di una fantomatica ’campagna di parte contro il governo’. Il dl carceri rappresenta un’occasione sprecata: nessuna misura contenuta nel decreto alleggerirà le problematiche del carcere. Resta sovraffollamento, restano scoperture di organico, restano le disastrose condizioni dell’edilizia carceraria. Spiace che Mazzetti arrivi a neghi l’evidenza".