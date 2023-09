Messa con Nerbini a Prato e Apericena per Brindare

Sul palco de Il Garibaldi assieme a Federico Berti ci sarà anche l’attore Fabio Mascagni, interprete di pagine autobiografiche in cui gli amati personaggi pratesi del cinema raccontano se stessi e la loro storia d’artista. La giornata di festa prenderà avvio la mattina, alle 8.30, in cattedrale, dove il vescovo Giovanni Nerbini celebrerà messa con i professionisti, e si concluderà nel giardino di Palazzo Vaj con l’apericena (costo 20 euro, prenotazione a [email protected]). In caso di maltempo anche l’apericena si terrà negli spazi del Garibaldi Milleventi. Il convegno, gratuito, è valido per la formazione professionale continua dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l’attribuzione di due crediti formativi. La prenotazione è obbligatoria a [email protected].