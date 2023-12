Mercatini di Natale, ecco la mappa

Oggi mercatino di Natale dell’Associazione Tumori Toscana a Officina Giovani in piazza Macelli dalle 9 alle 19.30: tanti, come sempre, i nomi delle grandi griffe presenti (Gucci, Scervino, Ferragamo, Villoresi Firenze, Bally e tanti altri ancora), ma ci sarà spazio anche per creazioni artigianali di gioielli e oggettistica e un reparto food wine per i più golosi. I fondi raccolti saranno destinati al nuovo progetto Att Over 70, dedicato a pazienti oncologici in età avanzata. Sempre oggi idee per i regali anche a Il Garibaldi Milleventi, con il Wonderful Market: dalle 10 alle 19 tanti espositori vintage e handmade, illustrazioni e vinili. All’interno del giardino di piazza Mercatale ci sarà Mercatale Viva: sulle bancarelle oggetti di seconda mano, opere dell’ingegno, abiti, accessori vintage e pezzi di occasione. Sempre in centro dalle 9 alle 19 la Fieruola delle bigonge: in piazza delle Carceri, in piazza Sant’Antonino e in piazza Buonamici le bancarelle con prodotti locali di agricoltura e artigianto green. Filiera corta anche nel cortile del Terminale, oggi fino alle 13 con Pianeta Verde. Infine, da ricordare che oggi in piazza del Mercato dalle 8 alle 19 ci sarà un’edizione straordinaria del mercato del lunedì mattina.