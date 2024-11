Nuovi grattacapo per la mensa. Farfalline nel passato di ceci. Scatta il protocollo di sicurezza

Prato, 16 novembre 2024 – Nuova gatta da pelare per le mense comunali. Dopo le proteste che hanno portato l’amministrazione a sanzionare una delle ditte che si occupa delle refezione scolastica, ecco che ieri sono rimasti senza primo piatto i bambini che frequentano la scuola primaria Le Fonti alle Badie. Nel passato di ceci previsto dal menù, sono state trovate delle farfalline che di fatto hanno impedito di dare il cibo agli alunni.

A lanciare l’allarme è stata una delle sporzionatrici che si è accorta per tempo dei corpi estranei presenti nel contenitore arrivato dall’azienda che produce i pasti. E’ stata così bloccato la distribuzione del primo piatto che è stato sostituito con pane e olio seguito dalle mozzarelle come previsto appunto dal menu del giorno. È successo ieri, ultimo giorno di mensa della settimana, durante il turno dei bambini più grandi della primaria Le Fonti. Al turno precedente, quello con i più piccoli, non sono stati rilevati problemi.

Le maestre hanno subito avvisato i genitori di quanto accaduto, sono state fatte anche le fotografie inviate immediatamente al servizio mensa del Comune. L’amministrazione dal canto suo ha immediatamente attivato il protocollo di sicurezza e avvertito la ditta responsabile della preparazione delle pietanze.

“Il Comune è intervenuto prontamente e provvederà a sanzionare l’azienda oltre a effettuare altri accertamenti su quanto accaduto”, precisano dall’amministrazione. Lunedì saranno inviati i campioni al dipartimento di igiene dell’Asl che dovrà accertare la presenza e l’orogine dei “corpi estranei” nella pasta.

I prossimi giorni quindi saranno fatte le opportune valutazioni. I pasti arrivano direttamente dal centro cottura in appositi contenitori mentre la scuola si occupa dalla pulizia e sanificazione dei locali della mensa. I pasti delle scuole comunali vengono preparati dalla Euroristorazione che ha vinto l’appalto per la gestione delle mense delle scuole che si trovano nella zona sud della città, mentre le altre scuole vengono servite dall’azienda Camst.

