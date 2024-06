Maturità a Prato, saranno 2.006 gli studenti impegnati nell’Esame di Stato

Prato, 13 giugno 2024 - Saranno 2.006 gli studenti delle scuole superiori della Provincia di Prato che mercoledì 19 giugno affronteranno la prima prova dell’Esame di Maturità. A sostenere il tanto atteso esame quest’anno saranno 220 studenti del Liceo Livi e 122 del Brunelleschi; 215 studenti del Liceo Copernico; 168 studenti dell’Istituto Dagomari; 270 studenti dell’Istituto Gramsci – Keynes; 88 studenti del Convitto Cicognini; 181 studenti dell’Istituto Marconi; 147 studenti dell’Istituto Datini; 356 studenti dell’Istituto Buzzi; 173 studenti del Liceo Rodari indirizzo Scienze Umane e 66 studenti del Liceo Classico Cicognini di Via Baldanzi. In occasione dell’inizio degli esami, il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai ha voluto esprimere agli studenti il suo personale augurio. “L’esame di Maturità rappresenta un momento cruciale nella vita di ogni studente, che segna la conclusione di un lungo percorso di studi e l’inizio di nuove importanti sfide e opportunità. Ricordo benissimo la grande emozione di quel giorno nell’affrontare il primo vero passaggio verso l’età adulta - ha dichiarato Calamai – Tutti i ragazzi hanno dedicato molto impegno durante l’anno scolastico e mi auguro che il 19 giugno possa rappresentare anche per loro l’inizio di una festa, fatta di stimoli e soddisfazioni, che li porterà a crescere, sia sul piano personale che professionale, all’interno della società – ha concluso - A tutti gli studenti va un grandissimo in bocca al lupo affinché possano affrontare questo esame nel modo più sereno possibile, con fiducia e determinazione. La Provincia di Prato, insieme a tutta la comunità scolastica, si prepara a vivere questa importante tappa con entusiasmo e speranza per il futuro”.