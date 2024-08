Materna, approvato il progetto esecutivo

La giunta del Comune di Vaiano, come previsto, ha approvato il progetto esecutivo per la sistemazione della scuola materna di Schignano. L’intervento, per un impegno economico complessivo di circa un milione di euro, prevede una complessiva riqualificazione strutturale con la messa in sicurezza statica e sismica dell’edificio. Si provvederà al rifacimento e alla messa in sicurezza della copertura, al miglioramento sismico, all’adeguamento impiantistico e all’efficientamento energetico.

"A settembre, come già abbiamo comunicato alla delegazione di mamme che abbiamo incontrato nei giorni scorsi, verranno avviate le procedure di gara", la precisazione della sindaca di Vaiano, Francesca Vivarelli. Per realizzare l’intervento, la Regione Toscana mette a disposizione oltre 560 mila euro. Altri 48 mila euro arrivano dai Fondi europei destinati alle Aree interne, mentre al resto farà fronte il Comune con le proprie risorse di bilancio. Sarà la Provincia di Pistoia, in quanto stazione appaltante "qualificata" per gestire gare superiori ai 500 mila euro, a seguire le procedure che dovrebbero essere concluse entro la fine di novembre con il perfezionamento del contratto per dicembre.

La previsione della conclusione dei lavori, del collaudo e della restituzione dell’edificio alla comunità - salvo imprevisti - è fissata per settembre 2025, in tempo quindi per la ripresa delle attività scolastiche. Recentemente, la giunta di Vaiano, alla presenza degli amministratori di Cantagallo, aveva incontrato una folta delegazione di mamme della scuola di Schignano per chiarire tutti gli aspetti dell’intervento previsto.