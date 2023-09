Materiale scolastico per famiglie in difficoltà

Oggi in tutti i punti vendita Unicoop Firenze, compreso quello di via delle Pleiadi a Prato, torna l’appuntamento con la raccolta straordinaria di materiali per la scuola. La raccolta è promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci e con il coinvolgimento della rete regionale Pollicino e di oltre 200 associazioni di volontariato del territorio. La crisi economica che colpisce sempre più famiglie, in particolare con figli minori a carico, rende più difficile anche riempire lo zaino con quaderni, penne e matite. E’ per andare incontro alle famiglie in difficoltà che nasce questa inizaitiva. Oggi all’uscita dei punti vendita Unicoop Firenze, sarà presente un presidio delle sezioni soci Coop e dei volontari per raccogliere il materiale donato che verrà destinato ai ragazzi.