Ragazza sfregiata a Prato, si è consegnato l'ultimo aggressore di Martina Mucci: ha 16 anni

Prato, 27 aprile 2023 – Si è consegnato stamani a Prato l’ultimo aggressore di Martina Mucci, la ragazza di 29 anni aggredita e sfregiata mentre tornava a casa da lavoro. Si tratta di un ragazzo di soli 16 anni.

C’è attesa intanto per l’interrogatorio di garanzia dei tre arrestati finora. Si terrà domani, venerdì 28 aprile, davanti al giudice Francesca Scarlatti. Secondo la procura e la squadra mobile di Prato, fu un pestaggio su commissione, incaricato dall'ex fidanzato che compensò i picchiatori.

Gli arrestati sono Emiliano Laurini, 41 anni, buttafuori e pugile, ex fidanzato ed ex collega di lavoro di Martina in un pub, considerato dagli inquirenti il mandante dell'agguato; un intermediario, Mattia Schininà, 21 anni che fece da tramite per procurargli i 'picchiatori’; uno dei picchiatori, Kevin Mingoia, che insieme a un altro - tuttora ricercato dalle forze dell'ordine - ha partecipato al pestaggio della ragazza.

Gli arrestati abitano tutti nella provincia di Firenze, anche a Scandicci, e secondo le indagini della polizia hanno fama di soggetti violenti. L'ex fidanzato pagò un compenso di alcune centinaia di euro ai complici per aver picchiato e causato uno sfregio permanente alla 29enne.