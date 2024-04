Aggressione di Martina Mucci, chiesti 8 anni e mezzo di reclusione per l’ex fidanzato

Prato, 22 aprile 2024 - Il pm Valentina Cosci ha chiesto una condanna a otto anni e sei mesi di reclusione per Emiliano Laurini, l'ex fidanzato di Martina Mucci, la cameriera di 30 anni picchiata a sangue mentre rincasava dal lavoro la notte del 21 febbraio 2023 in via della Fonderia alla Pietà.

Laurini, ex buttafuori di 41 anni all’Hop en Drop di viale Galilei, dove lavorava anche la ragazza, è accusato di aver commissionato il pestaggio. Per Kevin Mingoia, accusato di essere uno dei due esecutori materiali del pestaggio, il pm ha chiesto invece una condanna a 8 anni, mentre per Mattia Schininà, il presunto intermediario tra Laurini e i due picchiatori, uno dei quali minorenne, sono stati chiesti 4 anni.