Marito e moglie finiscono in cella. In casa la centrale dello spaccio

Marito e moglie sono stati arrestati dai carabinieri, vicino a via Bologna, perché avevano allestito in casa una centrale di spaccio di droghe sintetiche. L’Arma si sta concentrando su operazioni che hanno come obiettivo proprio gli spacciatori di questo tipo di stupefacenti: in questo caso l’attività ha portato ad individuare due cinesi, il marito di 37 anni e la moglie di 32. Avevano organizzato una fiorente centrale di spaccio nella loro abitazione dove detenevano ingenti quantità di ketamina (la cosiddetta "droga della fatica") e shaboo. In particolare la donna è stata sorpresa mentre cedeva un involucro contenente ketamina a un connazionale, regolarmente residente a Prato e segnalato alla prefettura come assuntore. Nella perquisizione domiciliare i carabinieri hanno sequestrato mezzo chilo di ketamina e 300 grammi di shaboo, più materiale vario per il confezionamento. Sequestrati anche circa 400 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. Marito e moglie sono genitori di un bimbo di 4 mesi, che è stato poi affidato ai parenti dato che la coppia è finita in carcere, a Prato e a Sollicciano (Firenze).