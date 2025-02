Marconi ottiene il sì, stage e lezioni all’estero

Una scuola sempre più internazionale. L’istituto Marconi ha ottenuto l’accreditamento Erasmus+ per il settore Vet (Istruzione e formazione professionale), aprendo così nuove porte verso l’internazionalizzazione dell’istituto che si proietta direttamente al futuro.

"L’accreditamento Erasmus+ rappresenta un importante traguardo per la nostra scuola, siamo solo tre in Toscana ad aver ottenuto questo risultato", commenta il dirigente Paolo Cipriani. L’istituto professionale per eccellenza della città si allinea così ai principi fondamentali dell’Unione Europea: inclusione e diversità, trasformazione digitale, sostenibilità ambientale e proiezione al mondo del lavoro. "Questo riconoscimento ci permette di offrire ai nostri studenti opportunità concrete di crescita in un contesto europeo" aggiunge il dirigente scolastico.

Grazie al sì arrivato nel polo di San Paolo dall’Ente certificatore europeo, il Marconi ha già pianificato un ambizioso programma di mobilità internazionale che coinvolgerà una trentina di studenti delle terze e delle quarte superiori. Le mobilità studentesche prevedono tirocini in aziende europee nei settori di studio degli alunni. "Vogliamo che i nostri studenti acquisiscano competenze tecniche fondamentali per il loro futuro professionale", aggiunge Cipriani.

Le destinazioni includono Belgio, Spagna, Portogallo Grecia. Il progetto pone particolare attenzione al mondo del lavoro, privilegiando aziende innovative e attente alla sostenibilità. Inoltre, sono previsti posti riservati a studenti con minori opportunità, in un’ottica di maggiore inclusione sociale.

Non solo gli studenti, ma anche docenti e personale amministrativo avranno l’opportunità di partecipare ad attività di job shadowing e corsi di formazione all’estero, con l’obiettivo di migliorare i percorsi scolastici e l’offerta formativa dell’istituto.

Il Marconi aggiunge un nuovo tassello all’offerta formativa preparando i propri studenti ad affrontare le sfide del futuro, fornendo gli strumenti necessari per entrare ancora più preparati al mondo del lavoro in continua evoluzione. Con questo accreditamento, l’istituto si pone all’avanguardia nella formazione tecnica e professionale a livello europeo.

Si.Bi.