Marco, il banco vuoto e le lacrime: "Colpita la comunità di Bagnolo"

Incredulità, commozione e un minuto di silenzio che non bastava per racchiudere il dolore provato dagli studenti dell’Istituto Datini davanti alla morte di un loro compagno. Marco Innocenti, 15 anni, di Montemurlo, fino a venerdì scorso frequentava l’indirizzo di agraria, ieri il suo banco è rimasto vuoto.

Sabato scorso, intorno all’ora di pranzo il ragazzo si è accasciato nella sua abitazione, colto da un malore, e per lui nonostante gli immediati soccorsi e i tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118 avevano anche allertato l’elisoccorso Pegaso, che è atterrato nelle vicinanze, ma per il ragazzo è stato constatato il decesso. Anche il sindaco di Montemurlo Simone Calamai ha espresso il cordoglio, proprio e di tutta l’amministrazione comunale, per la scomparsa del giovane concittadino.

Ieri, il parroco don Gildas D’Aquin della parrocchia di santa Maria Maddalena de’ Pazzi, a Bagnolo, la frazione dove il ragazzo viveva e dove aveva frequentato il catechismo, ha scritto un post sui social: "Sabato ci ha lasciato il giovane Marco. Tutta la nostra comunità è stata profondamente colpita dalla notizia e si unisce al dolore dei genitori Luciana e Riccardo, del fratello Gabriele e di tutta la famiglia. Vi chiediamo di sostenerli con la preghiera".

Al Datini, è stata la dirigente scolastica Francesca Zannoni a ricordare il giovane e a chiedere agli studenti di osservare un minuto di raccoglimento dedicato a Marco. Ieri mattina dopo il minuto di silenzio, gli allievi del corso di agraria, insieme ad uno psicologo, si sono ritirati nell’aula magna per parlare dell’accaduto e confrontarsi, cercando di elaborare il lutto. Gli stessi compagni hanno scritto dei pensieri da consegnare ai genitori del 15enne. Purtroppo gli studenti del Datini si erano trovati ad affrontare un lutto anche lo scorso aprile, quando Tommaso Comelei, 19 anni, che frequentava l’ultimo anno dell’istituto alberghiero, era deceduto in un incidente. Per lui, a giugno, la dirigente Zannoni aveva consegnato alla mamma e al fratello il diploma di maturità ad honorem.

Il feretro di Marco Innocenti è esposto alle cappelle della Misericordia di Oste. Le esequie funebri dello studente si terranno giovedì alle 15 al Sacro Cuore e saranno celebrate dal parroco di Bagnolo, don Gildas.

