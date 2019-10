Prato, 24 ottobre 2029 - "Tra il 2015 e il 2016 l'incidenza di infezioni da meningococco aveva configurato in Toscana un autentico allarme, con tanto di campagna vaccinale straordinaria dedicata. Proprio nel maggio scorso l'Ars invitava a non abbassare la guardia, oggi pero' ci troviamo a piangere l'ennesima vittima mietuta a Prato dalla sepsi. E siamo solo a inizio stagione. Ebbene, alla Regione chiedo: come procede, se procede, la campagna di vaccinazioni contro il meningococco? Quale la copertura? Si e' raggiunto il cosiddetto 'effetto gregge' o come si pensa di arrivarci, cosi' da scongiurare nuove escalation di contagi?":

Le domande sono contenute in un'interrogazione a risposta scritta alla giunta regionale toscana firmata da Maurizio Marchetti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. Marchetti si riferisce al nuovo caso di decesso per meningite registrato a Prato, chiedendo alla giunta il punto sulle azioni di prevenzione e contrasto dei contagi e sulla loro efficacia