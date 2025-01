Marcello Gozzi a Roma. Giovanni Moschini direttore pro tempore

Il solito sorriso di sempre poi una stretta di mano per congedarsi e passare il testimone a Giovanni Moschini, sarà lui a rivestire il ruolo di direttore pro tempore di Confindustria Toscana Nord. Marcello Gozzi saluta la sede di via Valentini per partire alla volta della capitale dove ricoprirà l’incarico di direttore dell’area dell’organizzazione di Confindustria a Roma.

Ieri per l’ultima volta ha presenziato alla riunione sull’andamento della produzione nell’anno appena trascorso, in chiave pratese. Giovanni Moschini per i prossimi mesi sarà il facente funzione in attesa che l’associazioni apra le selezioni per il ruolo di direttore, che non è escluso possa restare a Moschini. In tema di rinnovo sono prossime anche le elezioni per la presidenza di Confindustria Toscana Nord che per la regola non scritta dell’alternanza, dopo il doppio biennio guidato dal lucchese Giulio Grossi e poi dal pistoiese Daniele Matteini potrebbe spettare a Prato.

"Prima di tutto voglio ringraziare Marcello Gozzi, che ha guidato Confindustria Toscana Nord in quelli che sono stati - e sono - alcuni degli anni più difficili; anche per questo, e mi complimento con lui, avrà un incarico nazionale. Auspico che, con i dovuti tempi ma presto, ci sia una nuova guida e una nuova squadra, per continuare, come è stato fatto fino ad ora, a rappresentare il motore economico della Toscana, cioè il triangolo industriale Prato-Pistoia-Lucca. Continueremo, come sempre fatto, a dialogare e collaborare, perché la politica deve prima di tutto stare al fianco delle imprese e dei loro rappresentanti delle categorie economiche". Le parole dell’onorevole Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione ambiente.