Manutenzione e monitoraggio delle aree verdi

Piccola manutenzione e monitoraggio continuo delle aree verdi attrezzate, i lavori sono stati affidati alla "Urban Design" dal Comune di Carmignano per il triennio 2025-2027. "E’ da tempo – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici di Carmignano, Chiara Fratoni – che come amministrazione avvertivamo l’esigenza di ispezionare con continuità le aree verdi, per evitare il loro degrado, o comunque per impostare interventi non straordinari e preservare nel tempo le strutture. Per fare tutto ciò ci siamo affidati a ditte specializzate".

La manutenzione delle aree verdi in questo caso non consiste nel taglio dell’erba e delle potature ma nel check up continuo sull’usura e sicurezza: altalene, scivoli, torri, multigiochi, impianti ludici, panchine, tavoli da picnic, e quant’altro si trova nei giardini, sarà posto con regolarità sotto osservazione anche per la sicurezza e per evitare operazioni di manutenzione straordinaria, al solito molto più costose. I giochi talvolta sono oggetto di atti vandalici, di usi impropri e il controllo è quindi necessario. Si inizia dalle aree delle scuole per poi procedere annualmente alla rilevazione in giardini e parchi dello stato delle attrezzature e degli interventi di cura volti anche a salvaguardare la loro funzionalità.

"In questo modo – conclude l’assessore – si risparmiano tempo, evitando gli iter burocratici per interventi ordinari e si risparmiano soldi". La spesa è di 22.500 euro, spalmata su tre anni: circa 8.000 euro il primo anno (2025), poco più di 7.300 mila euro gli anni successivi (2026 e 2027). La manutenzione ordinaria consiste nella carteggiatura e verniciatura delle parti in legno, riparazioni varie con eventuale installazione di pezzi di ricambio, controllo della stabilità delle strutture.