Mantenere le imprese in salute. Il vademecum dei commercialisti

Come tenere in salute le imprese, farle crescere e prevenire le crisi monitorando gli aspetti patrimoniali, economici e finanziari. È l’obiettivo dello strumento messo a punto dall’Ordine dei Commercialisti di Prato, un vademecum che illustra linee guida e procedure di valutazione degli assetti organizzativi e di reporting aziendale. "Si tratta di un lavoro della Commissione Bilancio, che sarà messo a disposizione di tutti gli iscritti", sottolinea il presidente dell’Odcec Filippo Ravone. Martedì alle 15 al Palazzo delle Professioni (via Pugliesi 26) l’Ordine pratese presenta il lavoro della Commissione Bilancio e Diritto Societario in materia di "Adeguati assetti". Ravone apre il pomeriggio per dare poi la parola ai componenti della Commissione: Marco Ciabatti, Simona Sguanci, Alberto Torri e Benedetta Calamai.

Il lavoro della Commissione nasce dall’applicazione di una serie di recenti normative che hanno coinvolto le imprese, i commercialisti e i revisori dei conti. Per esempio, il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, che prevede anche la determinazione degli adeguati assetti, e quindi la gestione e il controllo dello sviluppo aziendale.