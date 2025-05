Manodopera specializzata cercasi. Lanificio Ricceri e Adecco aprono l’Academy per operai di rifinizione

La manodopera specializzata nel settore tessile sta diventando sempre più difficile da reclutare. E allora le aziende più strutturate del distretto pratese hanno iniziato a promuovere la formazione delle figure necessarie per la produzione.

L’ultimo esempio arriva dal Lanificio Luigi Ricceri spa, azienda specializzata in tessuti naturali per cappotti, che insieme ad Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, lancia l’idea di realizzare un’Academy per formare operai di rifinizione. Le figure ricercate servono per alcuni ambiti specialistici tessili dalla garzatura alla cimatura fino alla follatura.

"Si stanno cercando operai che possano essere inseriti all’interno della nostra produzione – spiega Francesco Ricceri – e per inserirli nella nostra produzione è bene che crescano dentro la fabbrica, dal momento che abbiamo modalità e procedimenti speciali. E’ importante formare operai specializzati, nell’arco di un anno circa avremo bisogno da 4 a 8 persone".

Come si svolgerà l’Academy? Le figure prescelte parteciperanno a un percorso formativo gratuito, della durata di 120 ore, finalizzato a sviluppare le competenze tecniche necessarie per poter svolgere le mansioni di garzatura, follatura e cimatura. Il corso di formazione, in partenza il 16 giugno, si comporrà di una parte teorica e una parte pratica, svolta presso l’azienda e si rivolge a candidati alla ricerca di una nuova opportunità professionale e desiderosi di intraprendere un percorso formativo nel settore. Le lezioni avranno durata giornaliera: 8 ore dalle 8 alle 17. Non c’è limite d’età, ma ovviamente è un’opportunità che può aprire l’occasione di un lavoro in una delle aziende fiore all’occhiello del distretto ai più giovani dai venti anni in poi. Per accedere al processo di selezione, è richiesta disponibilità full time, oltre al possesso della patente B in corso di validità.

Dunque gli aspiranti operai di rifinizione possono già iscriversi per partecipare al corso di formazione: infatti, le iscrizione sono già aperte.

Chi ha intenzione di aderire all’offerta di Adecco e Lanificio Ricceri si può candidare anche tramite mail inviando il curriculum all’indirizzo: [email protected]. Oppure si può consultare il seguente link: https://www.adecco.it/offerta/academy-operaioa-di-rifinizione-operai-specializzati?ID=b6118b64-80db-41ec-acca-9bdb6aaaacc3. Un’opportunità ghiotta di entrare in una delle aziende storiche pratesi: fondata da Luigi Ricceri nel 1848 e portata avanti dal figlio Giorgio, l’azienda, specializzata in tessuti naturali per cappotti, è oggi gestita dai nipoti del fondatore, Francesco e Luigi. La caratteristica distintiva del Lanificio Luigi Ricceri è la verticalizzazione del processo produttivo, che garantisce l’eccellenza e un rigoroso controllo qualità.

Sara Bessi