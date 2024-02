Manifatture. Digitali: nuovo casting in arrivo

Nuovo casting alle Manifatture Digitali in via Dolce de’ Mazzamuti. Venerdì 23 febbraio, dalle 15 alle 19, sono in programma le selezioni per i ruoli retribuiti del nuovo film di Alessandro Ingrà (produzione Film Alex e Artist Film). Il lungometraggio, di genere poliziesco, sarà girato tra maggio e giugno 2024 tra Firenze, Prato e Sesto Fiorentino. Si cercano due ragazzi sui 20/30 anni con facce da brave persone, ma che nascondono, in realtà, affari loschi; un commissario sui 50/60 anni, austero e autoritario; una donna che dovrà interpretare un’agente dell’antidroga, sui 30/40 anni, molto atletica, che eventualmente conosca un po’ di arti di combattimento (non indispensabile); tre o quattro agenti di polizia di età fra i 30 e i 50 anni, la stessa età richiesta per alcuni agenti di custodia penitenziaria. Per informazioni: [email protected]

E a proposito di Manifatture Digitali, si gira adesso tra Lazio, Campania e Lombardia, la serie tv Belcanto, prodotta da RaiFiction e Lucky Red, con Carmine Elia (Mare Fuori) alla regia e Vittoria Puccini e Antonio Gerardi tra gli interpreti. Fra novembre e dicembre del 2023, a Manifatture, si è svolta la Bottega di alta specializzazione in cui si sono realizzati accessori e costumi per questa fiction tv ambientata a metà Ottocento.