Manifatture, casting per un bambino. Nel nuovo film di Giovanni Veronesi

Nuovo casting a Manifatture Digitali, questa volta per un film un po’ pratese. Giovanni Veronesi ha infatti scelto i cantieri del cinema della sua città d’origine per selezionare uno dei protagonisti del suo prossimo film, che sarò ambientato fra la Toscana e l’Umbria di tanto tempo fa. La produzione cerca questa volta un bambino tra gli otto e i dieci anni, che interpreterà il ruolo di Cecco, un bambino di estrazione povera, per il quale si richiedono queste caratteristiche: faccia vissuta, occhi intelligenti e non la classica "faccia da pubblicità". Non occorre esperienza pregressa di un set. Il casting si svolgerà (non a caso) sabato 12 aprile dalle 15 alle 18.30 nel teatro del complesso di via Santa Caterina intitolato a Francesco Nuti, che di Veronesi era grande amico, ma anche se il bambino si chiamerà Cecco non interpreterà l’attore pratese scomparso da piccolo. Il plot del film è ancora top secret, ma non sarà un film su Nuti. I bambini devono presentarsi a Manifatture accompagnati da un solo genitore (o da chi ne fa le veci), tenendo conto che serviranno però i dati di entrambi i genitori per compilare la liberatoria. La produzione raccomanda di presentarsi solo se in possesso dei requisiti richiesti.

Sempre alle Manifatture Digitale da segnalare anche un’altra opportunità. Scadono lunedì i termini per iscriversi a un corso gratuito di comunicazione e storytelling culturale, dal titolo "Toscana: storie e territori",da effettuare on line sul sito www.manifatturedigitalicinema.it. Il corso è organizzato da Toscana Film Commission e Anica Academygrazie al sostegno dei fondi europei. L’obiettivo è formare professionisti in grado di sviluppare prodotti crossmediali efficaci, per raccontare il territorio in modo contemporaneo e innovativo, imparando a lavorare in gruppo, a scrivere ed eseguire brief, ad analizzare dati provenienti dalla Regione e analisi di mercato, a sviluppare un piano media adeguato a veicolare la propria campagna, a declinare la propria idea sui diversi media. Il corso si terrà a Manifatture Digitali Cinema Prato dal 7 aprile al 27 giugno.