"Manca la pensilina". Alunni sotto la pioggia

Giornate difficili per i ragazzi di Migliana e di Schignano che frequentano le scuole medie Bartolini di Vaiano: la pioggia battente dei giorni scorsi li ha costretti a tornare a casa bagnati dalla testa ai piedi, perché l’attesa per l’autobus davanti alla scuola è di diversi minuti e non c’è alcun luogo per ripararsi.

La segnalazione arriva da alcune famiglie, dopo l’ennesimo episodio in cui i figli sono tornati a casa fradici, a rischio raffreddore. "I nostri figli prendono l’autobus di linea – spiega una delle mamme – e, a differenza di coloro che hanno il trasporto scolastico, devono aspettare diverso tempo alla fermata, dove non c’è la pensilina. Quando piove forte, l’unico riparo è nel porticato di un edificio lì vicino, ma si bagnano lo stesso. E questo avviene sia quando escono alle 13.30 che nel pomeriggio. Il problema è che devono stare sull’autobus bagnati a lungo, visto che se escono alle 16.15 non sono a casa prima di un’ora".

La situazione, poi, è aggravata dalle tante auto in sosta davanti alla scuola, nell’orario dell’uscita dei ragazzi, che rallentano ulteriormente l’arrivo dei bus. Sulla questione, abbiamo sentito sia il Comune di Vaiano che Autolinee Toscane. "Non abbiamo ricevuto alcuna richiesta di pensilina ma siamo disponibili a valutare il problema – dice il sindaco Primo Bosi – e stiamo verificando, ma la questione deve essere condivisa con la scuola, di utilizzare il piazzale interno come punto di arrivo e partenza delle corse scolastiche. Le pensiline sono una competenza di Autolinee Toscane". E a riguardo Autolinee Toscane precisa: "Siamo disponibili a confrontarsi con l’amministrazione sia dal punto di vista della collocazione di una pensilina che dei costi di costruzione e manutenzione".

Claudia Iozzelli