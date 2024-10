"Manca il pos all’anagrafe"

"Manca il pos per pagare la carta d’Identità elettronica al Comune di Vernio". Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio, Marco Curcio, ha presentato un’interrogazione al sindaco e alla giunta comunale di Vernio riguardo la mancanza di un sistema pos all’ufficio anagrafe. Attualmente, i cittadini sono costretti a pagare la carta d’identità elettronica (Cie) soltanto tramite il modello Pago-pa, un metodo che comporta un aumento di tempi e costi per chi ne usufruisce. "L’assenza del pos all’ufficio anagrafe rappresenta un problema serio, che causa non pochi disagi ai cittadini di Vernio – dichiara ancora Curcio–. I pagamenti elettronici sono ormai uno standard globale e obbligatori in Italia, ed è incomprensibile come il nostro Comune resti indietro, penalizzando chi necessita di un sistema rapido e sicuro come quello basato sulle carte di credito o bancomat".