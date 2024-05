Mamiday, sabato per le famiglie

Torna sabato 11 maggio dalle 9.30 alle 13 all’ospedale santo Stefano "Mamiday", l’iniziativa per festeggiare le mamme, dedicata a tutta la famiglia.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Ami Prato e dall’Azienda Usl Toscana Centro è realizzata con il patrocinio della provincia e del comune di Prato in collaborazione con molte associazioni del territorio locale e alcune aziende. Tante le attività per i più piccoli e per tutta la famiglia. Possono partecipare le donne in gravidanza, le neo mamme con bambini neonati e con bambini più grandi fino a dieci anni. Gustosa merenda per tutti i bambini.

Per prenotazioni si può telefonare a Fondazione Ami Prato 0574-801312 oppure scrivere alla seguente mail [email protected]; Facebook Fondazione Ami.