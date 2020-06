Prato 13 giugno 2020 - Il forte temporale abbattutosi sulla città nel tardo pomeriggio ha provocato l'attivazione dei sensori di segnalazione pericolo dei sottopassi "Questura" e "Pratilia" lungo la Declassata e ospedale in viale Nam Dihn. Presenza di acqua sulla corsia direzione Pistoia al sottopasso "Questura", per il quale non sono stati presi provvedimenti, mentre a Pratilia la polizia municipale sta deviando sulla rotonda sovrastante il sottopasso il traffico in direzione Firenze. Problemi anche al sottopasso di collelgamento con l'ospedale dove, sempre in seguito alle segnalazioni dei sensori, sono al lavoro squadre della Protezione civile e della municipale unitamente a personale del Consiag. In tutte e tre i sottopassi l'acqua alta è determinata dalle griglie all'ingresso delle caditoie, probabilmente intasate: Le vasche di contenimento destinate a raccogliere l'ìacqua piovana risulltano infatti vuote.

Segnalazioni per carreggiata allagata anche in viale Montegrappa e viale della Repubblica. Anche in questi casi per griglie ostruite.

Squadre della Protezione civile sono all'opera sul territorio, mentre al centralino dei vigili del fuoco sono giunte numerose chiamate da parte di cittadini