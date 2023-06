Muore dopo il malore in casa. Soccorso da ambulanza con soli volontari

Prato, 29 giugno 2023 – Un uomo di 64 anni, Stefano Farsetti di Vaiano, è morto a Careggi dopo essersi sentito male in casa all’ora di pranzo. E’ stato portato via con Pegaso, ma ormai non c’era più nulla da fare. A soccorrerlo in prima battuta è stata un’ambulanza con a bordo solo volontari (4) della Croce Rossa, partita da Prato in via del Cilianuzzo, una circostanza, visto poi l’esito dell’intervento, che ha spinto il sindaco di Vaiano a fare accertamenti sul caso con il 118. Bosi infatti ha sempre contestato i tagli al servizio di emergenza urgenza che hanno limitato la presenza di personale medico e infermieristico in vallata.

Il sessantenne all’ora di pranzo ha telefonato a un parente per chiedere aiuto. E’ partita così la macchina dei soccorsi che ha portato l’uomo sull’ambulanza con soli volontari. Il mezzo da Vaiano si è diretto verso l’ospedale di Prato, ma all’altezza della Cartaia il paziente, che fino a quel momento sembrava stabile, è andato in arresto cardiaco. A quel punto i volontari hanno chiamato il 118 che ha inviato un’ambulanza medicalizzata della Croce Rossa di Vernio e allertato Pegaso, arrivato sul posto in 9 minuti al campo sportivo della Briglia. Il 64enne è stato attaccato a Lucas, il massaggiatore automatico necessario per non perdere il battito fino a Careggi, ma purtroppo non è servito.