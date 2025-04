Malore in Albania, l’addio di Simona Gori

Prato, 20 aprile 2025 – Simona Gori, deceduta giovedì in Albania in maniera inattesa, ha salutato tutti in uno sconcertante silenzio per andare a raggiungere il marito Luigi Nidito, ex assessore comunale e fondatore di Tv Prato, deceduto a Tirana per un malore improvviso il 30 dicembre 2021. Nidito aveva avuto numerosi incarichi a livello manageriale, sia in Italia che in Albania, dove era stato vice-presidente della Camera di Commercio, stabilendo una sorta di ponte fra l’Albania e Prato.

Nata il 6 novembre 1945 a Mogadiscio e poi rientrata a Prato da piccolissima con i genitori e la sorella Piera, tutti e tre medici, era rimasta da sempre avvinghiata a Luigi ed aveva vissuto con tutti rapporti di amicizia con un’affabilità e un altruismo innati. Il destino l’ha colta a Tirana, dove viveva sola dopo la morte di Luigi, mentre nella notte del giovedì santo è stata colta evidentemente da un malore, come testimoniano le quattro telefonate consecutive alla sorella Piera residente a Prato, senza che riuscisse a dire parola.

La sorella preoccupata aveva allertato le autorità albanesi, che nel tardo pomeriggio avevano trovato Simona riversa al suolo, impossibilitata a deambulare per precedenti limiti alle anche e per un probabile malore successivamente intervenuto.

E’ cominciato il tam tam dei molti amici che erano stati vicini negli anni a Luigi e Simona, dei quali eravamo stati testimoni diretti nella visita a Tirana nella luce dei colori di una fantasioso capodanno come usa laggiù, poi la dolorosa comunicazione alla dottoressa Piera: "Aveva avuto una sorta di premonizione- ci dice-: in una delle frequenti telefonate che ci scambiavamo disse che si preparava a raggiungere Luigi, ma non volevamo crederle confidandole il desiderio di andare ancora una volta a trovarla e con il ripetuto invito a tornarsene a Prato. La riporteremo purtroppo troppo tardi, raggiungendola per il trasferimento della salma". Le esequie saranno comunicate non appena concluse le procedure di rito.

Lo sconcerto si è propagato in queste ore in molti pratesi che avevano stabilito un legame saldo con Simona e Luigi. Unica consolazione: saperli insieme così come sempre insieme erano stati nella triste e nella lieta ventura.

Roberto Baldi