Maliseti a caccia di punti. Tante sfide per la salvezza

Si gioca la ventiseiesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è stata confermata e si giocherà oggi alle 15. Iniziando dalla Prima Categoria, girone D: a Calenzano, lo Jolo secondo in classifica sarà impegnato nello scontro al vertice con il Settimello ed in caso di vittoria la banda Ambrosio può ridurre a sei punti l’attuale distanza. Da Chiazzano, il Prato Nord vuole tornare con un risultato positivo contro il Quarrata, mentre CSL Prato Social Club – Casale Fattoria è di fatto uno scontro-salvezza. E anche al Maliseti Seano serve un colpo di coda: battere in trasferta la Gallianese è prioritario.

Scendendo in Seconda Categoria, si riparte dal girone C: la Pietà prima della classe deve violare il Perugi di Montale, battendo la Virtus per avere la certezza di mantenere il primato (anche nel caso in cui il Mezzana di Ferri non riuscisse a bloccare il San Niccolò). Ma attenzione al Montemurlo, terzo: gli uomini di Ermini saranno di scena a Vaiano contro una Valbisenzio determinata a far punti per uscire dalla zona retrocessioni, ma vincendo si aprirebbero scenari interessanti. La Galcianese tenterà di uscire dall’Amerini con l’intera posta in palio nel confronto con il Vernio fanalino di coda del raggruppamento. Stesso atteggiamento che il Chiesanuova dovrà mostrare a Monsummano, contro il Cintolese. E al Martelli, il Tavola riceverà l’Olimpia Quarrata.

E si arriva così al girone F, con il Poggio a Caiano primo della classe chiamato a non commettere errori: i ragazzi di Marchetti dovranno aggiudicarsi l’intera posta in palio nella sfida intraprovinciale del Martini contro il San Giusto, per avere la sicurezza di mantenere l’attuale punto di margine sul Daytona. Anche se un assist indiretto per i poggesi potrebbe arrivare dalla Virtus Comeana, in piena lotta per i playoff, che attende proprio il sodalizio campigiano. A Empoli, la Polisportiva Naldi si cimenterà con il Santa Maria. E La Querce mira a tirarsi fuori dalle sabbie mobili vincendo in trasferta contro il Sesto.

