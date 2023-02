Maioriello coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle

Il consigliere comunale Carmine Maioriello (foto) è stato nominato coordinatore della provincia di Prato per il Movimento 5 Stelle. La decisione è stata annunciata direttamente dall’ex premier Giuseppe Conte, oggi a capo del movimento pentastellato su scala nazionale. "Ringrazio per la fiducia il presidente Conte e la coordinatrice regionale Irene Galletti che è anche la nostra capogruppo in Regione Toscana – commenta Maioriello, ex candidato sindaco grillino, che oggi siede in consiglio comunale assieme alla capogruppo Silvia La Vita -. Sono pronto a continuare a lavorare per costruire una squadra sempre più radicata sul territorio e per rendere ancora più incisiva l’azione del Movimento 5 Stelle a Prato e provincia. Il nostro obiettivo deve essere quello di fare conoscere ancora meglio tutte le nostre iniziative che da anni stiamo portando avanti". Maioriello nel commentare la propria nomina provinciale, cita anche quelle che sono state le battaglie recenti portate avanti dal Movimento 5 Stelle in provincia di Prato. "Penso ad esempio alla mobilitazione sul superbonus e all’impegno per lo sviluppo delle comunità energetiche – prosegue il coordinatore provinciale 5 Stelle -. In questo momento il mio ringraziamento va a tutti gli attivisti, gli iscritti al Movimento, a tutti gli elettori sul territorio ci hanno dato la preferenza e che in questi anni ci hanno sostenuto. Come sempre io sono e resto a loro piena disposizione e prima possibile organizzeremo un incontro per raccogliere proposte, suggerimenti, e per dare risposte alle singole domande. Le elezioni amministrative a Prato e non solo si stanno avvicinando e quindi questo è il momento fondamentale per effettuare riflessioni sulle questioni che la politica sta affrontando".