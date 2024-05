Maila Ermini alla Baracca con "Felino"

Oggi alle 18.30 nella sala conferenze della biblioteca Lazzerini si terrà un nuovo appuntamento del ciclo "Incontri con autrici e autori" organizzato dalla biblioteca in collaborazione con la Libreria Gori. Protagonista dell’incontro - l’ultimo prima della pausa estiva - sarà Elena Rausa che presenterà il suo ultimo libro "Le invisibili", edito da Neri Pozza. Un libro che, nella molteplicità dei temi trattati, indaga una fase del nostro passato che viene spesso trascurata, quella del colonialismo italiano. Dialoga con l’autrice Andrea Becucci.

Tra gli eventi del weekend ricordiamo che oggi e domani alle ore 21,15 al Teatro La Baracca debutta "Felino. Fughe e vita di un celestino" (Un viaggio nell’inferno dei piccoli) dramma realizzato in forma radiofonica scritto e interpretato da Maila Ermini e con Gianfelice D’Accolti. Lo spettacolo si presenta nella forma del radiodramma e parla della storia, in parte immaginata, di Felino Grassi (o Grasi), scappato più volte dal Rifugio dei Celestini di Prato. Questo spettacolo va a chiudere la "Trilogia dei celestini". Biglietto: 15 euro. 2 persone: 25 euro. La prenotazione è obbligatoria. Per ogni informazione e prenotazioni scrivere a: [email protected] oppure telefono 3487046645.