Maggio con gli alberi Un mese nel segno della città sostenibile

Un mese all’insegna della forestazione urbana. Sono sei le inaugurazioni di nuove piantumazioni di alberi previste in tutto maggio dall’amministrazione comunale. Gli interventi conclusi sono quelli ai giardini di via Alda Merini, grazie al contributo di Estra, ai giardini di via del Purgatorio, grazie alla donazione della Rifinizione Penny e in piazza Europa (progetto finanziato dal Rotary Club Prato e dal Rotary Club Prato Filippo Lippi). Ci sono poi altri 60 alberi donati da singoli cittadini suddivisi tra Galceti, via Picasso a Mezzana e Maliseti. Gli interventi rientrano nella campagna "Dona un albero" che permette a imprese, cittadini, associazioni e scuole di finanziare interventi di forestazione.

Proseguendo con le inaugurazioni in programma a maggio, c’è quella della forestazione di fronte al Centro Pecci, realizzata con fondi regionali e parte di "Another Declassata", progetto di forestazione lungo la strada che prevede anche due interventi, ancora in corso, in via Rimini e via Nenni. Saranno infine inaugurati gli interventi di forestazione interna ed esterna del mercato coperto di via Umberto Giordano e delle case popolari in via Turchia, realizzati nell’ambito di Prato Urban Jungle.

Oltre a queste inaugurazioni ci sarà poi la settimana dal 23 al 26 maggio interamente dedicata alla forestazione urbana, con eventi, conferenze, laboratori e visite di studio che animeranno la città. Si partirà al Museo del Tessuto dove martedì 23 maggio si terrà una conferenza dedicata al tema "Patrimonio naturale e salute", giornata alla memoria del compianto vicesindaco Luigi Biancalani. Si proseguirà il giorno dopo a Palazzo Pretorio con Prato Forest City Ricerca "La rivoluzione del dato". La partecipazione alle due giornate sarà a ingresso libero, iscrizione consigliata via mail a [email protected]

Giovedì 25 maggio si svolgerà un’intera giornata di presentazione dei risultati finali del progetto europeo Prato Urban Jungle, all’interno del mercato coperto di via Umberto Giordano, uno dei siti progettuali. Questo ciclo di attività si concluderà venerdì 26 maggio con una visita studio che prevederà un tour in bus al mercato coperto, in via Pistoiese, via Nenni, via Rimini, via Turchia e al Centro Pecci. L’iniziativa Prato Forest Week si inserisce nel programma delle iniziative del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 promosso da Asvis, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile.