Macchine d'epoca, Automobile Club Prato attiva il servizio per ottenere le targhe storiche

Prato, 14 marzo 2025 - Anche a Prato è possibile richiedere e ottenere una targa storica. La novità è firmata Automobile Club Prato che offre un servizio in più agli appassionati di auto storiche. Parliamo del processo che consente di restituire ai veicoli d'epoca la loro numerazione originaria, rendendo ancora più esclusivo il fascino dei mezzi. Il servizio è stato attivato dalla Motorizzazione Civile all’inizio del 2024, ma solo adesso si è riusciti ad avere la prima consegna a Prato. Tutta la documentazione autorizzativa infatti può essere gestita direttamente nelle delegazioni Aci del territorio: “Dopo un iter burocratico che ha richiesto diversi passaggi, inclusi i tempi di attesa per la consegna della targa, il servizio è finalmente attivo e pronto a soddisfare le esigenze degli appassionati delle quattro ruote” spiega il direttore dell'Automobile Club di Prato Claudio Bigiarini.

Come detto, quindi, è avvenuta la prima consegna di una targa storica. A consegnarla lo stesso Bigiarini assieme a Valentina Melani, responsabile dell'istruzione della pratica. Si tratta di una targa storica con la numerazione originaria del 1972. L’auto in questione non è certo una vettura comune: si tratta di una Alfa Romeo Giulia Gta, rosso Alfa: un vero e proprio gioiello dell’automobilismo italiano. A ricevere la targa è stato il dottor Valter Bemer, visibilmente entusiasta durante la procedura di consegna. “Fin dal primo giorno in cui ho letto la circolare attuativa, ho pensato che l'auto di Valter avesse tutti i requisiti necessari – aggiunge il direttore di Aci Prato -. Sono particolarmente contento, perché la pratica, non semplice, è finalmente giunta a termine, grazie alla professionalità del nostro personale. Desidero ringraziare anche il personale della Motorizzazione di Firenze, che ci ha assistito passo dopo passo in tutto l’iter burocratico”.

Con l’introduzione della possibilità di 'ritargare' alcuni veicoli d’epoca con le targhe originarie, il legislatore ha fatto un passo importante per preservare la bellezza e l'autenticità di questi veicoli storici. “In questo caso l'auto è veramente bellissima”, ha aggiunto Bigiarini, sottolineando come il restauro di questi veicoli li renda ancora più affascinanti e desiderabili. “Per tutte le pratiche relative alle targhe storiche, e per ogni altro servizio legato al mondo dell’automobile, l’Automobile Club Prato è a disposizione dei cittadini – conclude -. Quello delle targhe d'epoca è un'opportunità che non può sfuggire agli appassionati e a chi desidera dare nuova vita alla propria auto storica”.